Напавшим с ножом на офицера СКР в Москве оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, который ранее неоднократно жаловался в органы. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его данным, мужчина находится в состоянии психического возбуждения, «возможно, страдает заболеванием».

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата ведомства получил ножевое ранение у проходной в Техническом переулке. Нападавший задержан. Пострадавший скончался позже в реанимации.