Директор НМИЦ им. Блохина Иван Стилиди заявил, что ему сообщили о пяти заявлениях об увольнении врачей

Стилиди также негативно высказался о замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Блохина Георгий Менткевич, который говорил о недостатках в работе институте.

Как отметил Стилиди на брифинге, недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также с тем, что новый директор Светлана Варфоломеева обратила внимание на конфликт интересов в ситуации, когда врач является учредителем благотворительного фонда.