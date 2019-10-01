Ряд российских СМИ сделали сегодня публикации в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Они без купюр опубликовали ее открытое письмо, в котором говорится о преследовании по обвинению в публичном оправдании терроризма. Прокопьевой грозит штраф до миллиона рублей или до семи лет лишения свободы из-за авторской колонки на радио «Эхо Москвы в Пскове». В ней, рассуждая о теракте в архангельском здании ФСБ, журналистка написала, что государство само создало условия для того, чтобы граждане стали с ним бороться. Прокопьева считает свое уголовное дело убийством свободы слова.