Парламент Гонконга эвакуируют из-за столкновений полиции и протестующих

Ситуация в автономии обострилась сегодня на фоне празднования 70-летия образования КНР.

Выступления оппозиции, судя по репортажам с места событий, носят явно антикитайский характер. Демонстранты срывают праздничные баннеры, жгут государственные флаги. Волнения охватили несколько районов города. Руководство метрополитена распорядилось закрыть два десятка станций подземки. Прекратили работу и крупные торговые центры.

Неизвестные забросали здание правительства бутылками с зажигательной смесью. В полицию летят кирпичи, говорится в сообщении гонконгского управления МВД. Разгонять недовольных силовики пытаются традиционными способами – слезоточивым газом и водометами. В больнице в критическом состоянии находится один из демонстрантов с пулевым ранением в грудь. Огонь предположительно открыл полицейский. Более десятка горожан пострадали. Всего власти задержали около полусотни человек.

Акции протеста продолжаются в Гонконге, несмотря на отказ властей принимать закон об экстрадиции в материковый Китай. Список требований у оппозиции расширился. Они среди прочего требуют расследовать случаи применения насилия полицией и закрыть уголовные дела против активистов.