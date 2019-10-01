1 человек погиб и десять пострадали в результате нападения неизвестного на студентов училища в финском городе Куолио

1 человек погиб и десять пострадали в результате нападения неизвестного на студентов профессионального училища в финском городе Куолио. Полиция задержала одного человека в здании торгового центра, в котором располагается училище. По информации местной прессы, которая, в свою очередь, ссылается на свидетельства очевидцев, предполагаемый преступник пришел в здание с саблей или мечом в руках и атаковал студентов.