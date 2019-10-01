Скончался сотрудник Следственного комитета, на которого сегодня напали с ножом прямо в здании этого учреждения

Очевидица, находившаяся рядом с погибшим, рассказала, что злоумышленник попытался скрыться с места преступления.

Как сообщает Интерфакс, нападавшим оказался 39-летний уроженец Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. По данным источника, он ранее неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами. Официальный представитель Следственного комитета заявила, что, по предварительной информации, задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.