Венедиктов просит Памфилову не торопиться с распространением электронного голосования на всю Россию

Глава штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов просит главу Центризбиркома Эллу Памфилову не торопиться с распространением эксперимента по электронному голосованию на всю Россию. Об этом Венедиктов написал в своем телеграм-канале. Свои рекомендации он обосновал тем, что у общественности накопилось много вопросов. По его мнению, электронное голосование может быть применено в московских и казанских округах на выборах в Госдуму в 2021-ом году.