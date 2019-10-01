В здании Следственного комитета в Москве мужчина напал с ножом на сотрудника ведомства

Полковник получил ранения, от которых чуть позже скончался. Нападавший был задержан – это 39-летний Сергей Григорьев, уроженец Санкт-Петербурга. Источник Интерфакса рассказал, что Григорьев неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами. По его данным, Григорьев находится в состоянии психического возбуждения, возможно, страдает заболеванием. В СК сообщили, что заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.