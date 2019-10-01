Развивается скандал вокруг медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина

Руководству поступило пять заявлений об увольнении врачей, — заявил директор учреждения Иван Стилиди. Ранее 26 врачей разместили в YouTube видеообращение к президенту Путину с требованием отстранения нового директора, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники. В противном случае, они пообещали уволиться. Один из членов комиссии, которая занимается этой историей, доктор Леонид Рошаль назвал ситуацию с коллективным увольнением онкологов безобразием. В Минздраве инициаторов обращения обвинили в нарушении врачебной этики.