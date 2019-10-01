Российская спортсменка Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира по легкой атлетике

Ласицкене в мире сейчас нет равных. Лишь раз в этом сезоне она не выиграла, когда выходила на сектор. Это было на матчевой встрече сборных Европы и США. Первое место заняла украинка Юлия Левченко. В Дохе Левченко не выдержала темпа. Мария брала каждую высоту с первой попытки. Когда планка оказалась на отметке 204 сантиметра в секторе осталась только Ласицкене и еще одна представительница Украины Ярослава Магучая, но она взяла ее только с третьей попытки. Идти на 2-06 Ярослава даже не попыталась. Для нее серебро чемпионата мира – огромная победа. Ласицкене перенесла свои попытки на 208, на сантиметр ниже уникального рекорда Стефки Костадиновой, но взять эту высоту Мария не смогла. Тем не менее, она первая в истории трехкратная чемпионка мира. До нее только три спортсменки выигрывали два чемпионата.



Ласицкене, равно как и другие наши спортсмены, выступает под флагом международной федерации. Пока у россиян две медали. Золото в прыжках с шестом завоевала Анжелика Сидорова.