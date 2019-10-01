В Перу происходит политический кризис, который вылился в конфликт между президентом страны и парламентом,

Как пишет сайт Дойче велле, накануне вечером президент Вискарра распустил парламент и назначил дату проведения досрочных выборов. В ответ на это Конгресс отстранил главу государства от власти сроком на один год, поставив на его место действующего вице-президента. Выступив накануне по государственному телевидению, Мартин Вискарра заявил, что собирается реформировать национальную судебную систему, заметив при этом, что с парламентом договориться невозможно. Дойче велле также отмечает, что высший орган законодательной власти в Перу по-прежнему контролируют правые силы-сторонники бывшего президента Фухимори.

Перуанское издание Република сегодня опубликовало заявление министерства обороны, через которое военные власти подтвердили, что объединенное командование Вооруженных сил, военно-морского флота и ВВС страны поддерживают главу государства и его решение распустить Конгресс. В заявлении также подчеркивается, что в соответствии с Конституцией президент одновременно является главнокомандующим вооруженных сил и Национальной полиции Перу.

Проведение досрочных парламентских выборов назначено президентом на 26 января.