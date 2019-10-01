Сотрудник центрального аппарата СК, раненный при нападении возле проходной у здания ведомства, скончался в больнице. Владислава Капустина ранее доставили в реанимацию после того, как на него набросился мужчина с ножом.

Полковник СК был доставлен в НИИ им. Склифосовского в критическом состоянии, получив ранение в область аорты. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в медицинских кругах. По его словам, спасти Капустина не удалось. Собеседник агентства предположил, что удар был нанесен со спины в область позвоночника, в результате чего было задето сердце. Об этом, как утверждается, говорит характер ранения. Чуть ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что нападение произошло, когда сотрудник ведомства организовал прием граждан на проходной у главного здания. По некоторым данным, все случилось на глазах у людей. Нападавший был задержан – по словам источника агентства «Интерфакс», это 39-летний житель Санкт-Петербурга, который говорит, что неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами. Собеседник отметил, что мужчина находится в состоянии психического возбуждения; следователи не исключают, что он страдает неким заболеванием.

Официально в СК гибель своего сотрудника пока не подтверждают.