Все детские онкологи Отделения трансплантации костного мозга из НИИ им. Блохина Москвы подали заявления об увольнении

Все детские онкологи Отделения трансплантации костного мозга из московского НИИ им. Блохина подали заявления об увольнении. Об этом «Эхо Москвы» рассказала председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Накануне в интернете появился видеоролик, в котором врачи требуют отстранения от должности нового руководителя. Директор национального исследовательского центра онкологии Иван Стилиди утверждает, что заявление написали пять врачей. Ответственность за происходящее он возложил на замдиректора НИИ Георгия Менткевича.

Президент НИИ Неотложной детской хирургии Леонид Рошаль говорит, что врачебное сообщество не поддержит медиков, которые решили уволиться.

Минздрав встал на сторону руководства НИИ имени Блохина, в Кремле сказали, что проблемы, о которых пишут некоторые СМИ по поводу конфликта, скорее всего, преувеличены.