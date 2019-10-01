В Москве простились с режиссером Марком Захаровым

Гражданская панихида прошла в театре «Ленком», которым Захаров руководил более полувека.

Возле театра на Малой Дмитровке с самого утра было непривычно тихо. Полиция перекрыла автомобильное движение, вдоль тротуара по обеим сторонам поставили металлические заграждения, за ними встали молодые росгвардейцы. Как будто в ожидании высокопоставленных лиц. Президент, о котором переговаривались журналисты, так и не появился.

Чиновников и самых важных гостей, сотрудников «Ленкома» пропускали отдельно от остальных, через левый подъезд здания. Привилегией воспользовались, в том числе худрук театра Et Cetera Александр Калягин и главред «Московского комсомольца» Павел Гусев.

Через парадный вход пускали рядовых москвичей, но очередей не наблюдалось. Там можно было встретить известных артистов: Олега Меньшикова, Владимира Машкова, режиссеров Карена Шахназарова и Юрия Грымова, прославленных учеников Захарова – Жору Крыжовникова и Дмитрия Дюжева. Актер с теплотой вспоминает о своем учителе.

В зрительном зале вполсилы играла музыка из фильмов и спектаклей Захарова. Очередей опять же нет, но почти все места заняты. Собравшиеся говорили шепотом или молчали, кто то и дело подноси платок к глазам.

Гроб с телом покойного, по традиции, разместили на сцене, под портретом. Рядом сидели близкие, друзья и коллеги. Пришедшие могли подняться на сцену и оставить цветы возле гроба. Так поступили и пришедшие на церемонию мэр Собянин и глава Минкульта Мединский, которые подошли также к дочери покойного Александре Захаровой и выразили свои соболезнования.

Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.