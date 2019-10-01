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13:31, 01 октября 2019

У здания СК Техническом переулке в Москве неизвестный ударил ножом сотрудника центрального аппарата этого ведомства

Возле здания Следственного комитета в Техническом переулке в Москве неизвестный ударил ножом сотрудника центрального аппарата этого ведомства. Он в критическом состоянии был доставлен в больницу и, по последним данным, скончался. Полковник работал в отделе по приему граждан и никак не был связан с расследованием резонансных дел, — сказал Интерфаксу информированный источник. Нападавший задержан, с ним работают следователи.



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