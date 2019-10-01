Журналистка , которой грозит 7 лет за статью о взрыве в ФСБ в Архангельске, обратилась к СМИ с просьбой о поддержке

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которой грозит 7 лет лишения свободы за статью о взрыве в ФСБ в Архангельске, обратилась к журналистам с просьбой о поддержке. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я публично обратилась ко всем моим коллегам, журналистам, с просьбой опубликовать текст в мою защиту. Там я рассказываю о своем уголовном деле и цитирую свою колонку, ту самую, которая стала предметом уголовного дела», — сказала она.

С.Прокопьева добавила, что считает очень важным говорить о том, что «жесткая репрессивная правоохранительная политика может провоцировать ответную силовую реакцию со стороны экстремистов».

«Тот архангельский парень, который взорвал себя в здании ФСБ, он почему-то решил, что ему ничего больше не остается кроме как себя взорвать. Это ужасная ситуация, это очень нехорошо, что он так решил, но доля вины в этом есть и силовиков. Я считаю очень важно об этом говорить», — добавила она.

Сразу несколько изданий опубликовало открытое письмо псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Поводом для уголовного преследования С.Прокопьевой стала статья с рассуждениями о поступке 17-летнего подростка, который осенью 2018-го года взорвал самодельное устройство у входа в здание архангельского управления ФСБ. Журналистке грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.