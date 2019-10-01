Прощание с народным артистом СССР Марком Захаровым проходит в московском театре «Ленком», который он возглавлял более сорока лет.

Марк Захаров был прекрасным педагогом, сказал нашему корреспонденту режиссер Жора Крыжовников.

Режиссер умер 28 сентября на 86-м году жизни от повторного воспаления легких. Московские власти намерены помочь в установке мемориальной доски на доме в Москве, где жил народный артист СССР, режиссер Марк Захаров. Об этом сообщил во вторник на гражданской панихиде в театре «Ленком» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов Он отметил, что для увековечивания памяти знаменитых людей должно пройти несколько лет со дня их смерти. «Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы время подтвердило его гениальность, — считает Герасимов. — Уверен, что в самое ближайшее время коллектив «Ленкома» выйдет с предложением установки памятной доски на доме, где жил Захаров. И она будет установлена, без всякого сомнения». Герасимов добавил, что также коллектив предложил назвать «Ленком» именем Захарова. «Думаю, и это решение будет поддержано властями Москвы», — сказал он. «Это надо обязательно сделать», — подчеркнул директор театра Марк Варшавер.