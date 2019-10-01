Нападение на сотрудника СК было совершено на глазах у людей, пришедших на прием

Нападение на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета, получившего ножевое ранение, было совершено на глазах у людей, пришедших на прием в СК в Техническом переулке в Москве. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«В момент нападения у проходной основного здания СК находились люди, которые ждали приема граждан. Один из мужчин напал на сотрудника центрального аппарата, который спустился, чтобы пригласить людей», — сказал источник.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке. Нападавший задержан, с ним работают следователи. По ее словам, сотрудник

ведомства доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи.