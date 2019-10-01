В Минздраве осудили врачей онкоцентра, которые грозились уйти с работы из-за давления со стороны руководства

Поведение врачей назвали неэтичным.

Видеообращение четырех докторов московского института детской онкологии и гематологии имени Блохина расценили как грубое нарушение врачебной этики и морали, — написано на сайте ведомства. Там же отмечено, что требования к коллективу со стороны директора НИИ Светланы Варфоломеевой абсолютно обоснованы и повышают качество лечения больных. В Минздраве подчеркнули, что такие же нормы соблюдают во всех остальных онкологических институтах в России.

Вчера профсоюз «Альянс врачей» выложил видео, где четверо онкологов требовали отстранения руководства института. В противном случае они пообещали, что из организации уволятся сразу 26 сотрудников. Авторы обращения подчеркивали, что в сложившихся условиях работать невозможно, там необходимо наладить систему прозрачного распределения зарплат и провести аудит строительства новых корпусов института.

Председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева ранее сказала «Эху», что из отделения трансплантации костного мозга НИИ имени Блохина этим утром уволились все детские онкологи.