В Гринписе не одобрили секретность, которая сопровождает доставку и выпуск белух в Охотское море. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий эксперт Гринпис Оганес Таргулян.

«В прошедшую субботу 14 белух погрузили на судно, принадлежащее ВНИРО, и оно отправилось в сторону Охотского моря. Завтра, предполагается, что этих белух должны выпустить примерно в том месте, где их выловили. К сожалению, вся операция проводится в закрытом режиме. Мы случайно оказались в этом месте, поэтому нам удалось зафиксировать, что их грузят. Мы приветствуем, но нам не нравится, что мы, по сути, не знаем, ни точное количество белух, ни то, как их будут выпускать», — сказал он.