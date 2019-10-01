Власти намерены смягчить правила предоставления российского гражданства

Эксперты расценивают это как меру борьбы с естественной убылью населения.

Возможность не отказываться от гражданства других стран может появиться у тех, кто хочет получить российский паспорт, — пишет сайт РБК.

По данным издания эту инициативу ранее обсуждали на одном из экспертных советов при администрации президента, а сейчас её опубликовали среди материалов правительства вместе с проектом нового бюджета. Рассмотрят ли эту идею в Госдуме и когда это может произойти, еще неизвестно.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что такой шаг действительно повысит привлекательность российского паспорта, и если её одобрят, можно надеяться на миграционный прирост. Ранее в министерстве экономического развития отмечали, что численность рабочей силы в России падает. Там предлагали упростить миграционные правила для иностранных высококвалифицированных специалистов, чтобы удовлетворить потребности рынка труда.

Сейчас отказ от первого гражданства обязателен для всех, кто не имеет права получить российский паспорт в упрощенном порядке.