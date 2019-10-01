Псковская журналистка Светлана Прокопьева считает возбужденное в отношении нее уголовное дело убийством свободы слова

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую обвиняют в оправдании терроризма, считает возбужденное в отношении нее уголовное дело убийством свободы слова. Сразу несколько изданий, в том числе сайт «Эхо Москвы», публикует ее открытое письмо. Напомним, поводом для преследования Прокопьевой стали рассуждения о поступке 17-летнего подростка, который осенью 2018-го года взорвал самодельное устройство у входа в здание архангельского управления ФСБ.