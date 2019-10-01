Минздрав обвиняет детских онкологов из Центра имени Блохина в нарушении врачебной этики

В ведомстве напомнили, что специальная комиссия занимается проблемами в институте, срок ее работы – до 10 октября. Накануне в интернете появился видеоролик, в котором четыре врача требуют отстранения от должности нового руководителя, прозрачного распределения зарплат и аудита строительства новых корпусов. Как стало известно «Эху Москвы», сегодня все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга подали заявления об увольнении.