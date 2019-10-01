В Кремле сослались на публикацию о том, что объем проблем в НИИ детской онкологии им. Блохина преувеличен – Песков

В Кремле сослались на публикацию о том, что объем проблем в НИИ детской онкологии им. Блохина, где 26 врачей собираются уволиться, преувеличен. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Нам просто неизвестно, обращались ли врачи в министерство здравоохранения. Вы знаете, что сегодня есть публикация, которая свидетельствует о том, что объем проблем преувеличен, что учреждение работает в обычном режиме, что говорить о параличе нельзя», — сказал он.

Д.Песков добавил, что в Кремле не могут контролировать ситуацию в НИИ детской онкологии им. Блохина.

«Сам Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении. Это было бы неверно и абсурдно. Этим занимается Минздрав. В настоящий момент у меня нет какой-то свежей информации, которой я мог бы с вами поделиться», — сказал он.

Накануне появилось видеообращение 26-ти врачей НИИ Детской онкологии им. Блохина. Они угрожали массовым увольнением и требовали отстранения от должности директора, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники.