Шторм обрушился на Петербург

Движение в городе практически парализовано, парки закрыты, возникла угроза наводнения.

Порывы ветра в Петербурге достигают 20 метров в секунду. Из-за проливного дождя специалисты были вынуждены закрыть дамбу, так как возникла угроза наводнения. Движение судов по Кронштатскому корабельному фарватеру приостановлено. На дорогах с самого утра скопились аномальные пробки, автомобилисты стояли на некоторых участках более часа. Наиболее сложная ситуация возникла на кольцевой автодороге, однако и центральные магистрали были сильно загружены. Кроме того, власти приняли решение закрыть для посетителей парки и сады, потому что есть опасность падения деревьев. При этом синоптики сообщают, что утром непогода только входила в свои права, наиболее сильный удар стихия нанесет в течение дня. Ветер стихнет ближе к ночи, дожди будут идти еще несколько дней Ранее СМИ сообщали, что на северо-запад России надвигается ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.

В Германии из-за урагана «Мортимер» погиб один человек, в Чехии остались без света более 20 тысяч частных домов.