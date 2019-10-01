Все детские онкологи Отделения трансплантации костного мозга из НИИ им. Блохина подали заявления об увольнении

Все детские онкологи Отделения трансплантации костного мозга из московского НИИ им. Блохина подали заявления об увольнении. Об этом нам рассказала председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Накануне в интернете появился видеоролик, в котором врачи требуют отстранения от должности нового директора. Директор национального исследовательского центра онкологии Иван Стилиди призвал не называть происходящее конфликтом. Он считает, что речь идет о противостоянии определенной группы сотрудников с новой администрацией.