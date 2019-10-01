Игорь Шалимов назначен новым главным тренером футбольного клуба Ахмат.

В понедельник, после поражения от Сочи Ахмат опустился на последнее место в таблице. Главный тренер команды Рашид Рахимов подал в отставку. В это же время разнообразные источники сообщали о том, что Шалимова видели в офисе компании ИФД Капитал – одного из спонсоров Спартака, который тоже пока остается без тренера. Предполагалось, что Шалимов может возглавить и главную команду или же вторую, дела у которой тоже идут не слишком хорошо, однако через несколько часов в Ахмате официально подтвердили, что работать с клубом будет именно Шалимов. До грозненской команды Шалимов работал с женской сборной России, Краснодаром и подмосковными Химками. Его лучшее достижение – 4 место с Краснодаром в 2017 году.

В качестве игрока Игорь Шалимов провел за национальные сборные СССР и России 47 матчей и забил пять мячей.