Московская полиция подала гражданские иски против ряда оппозиционеров в Симоновский суд
В первом иске семь ответчиков, во втором – двое. В обоих случаях фигурирует Любовь Соболь. Подробностей пока нет.
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В первом иске семь ответчиков, во втором – двое. В обоих случаях фигурирует Любовь Соболь. Подробностей пока нет.
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…