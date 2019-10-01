Расследование дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, по некоторым данным, почти не ведется

Причина, по которой следственные действия затормозились – занятость сотрудников СК в деле о массовых беспорядках в Москве 27 июля. По крайней мере, так утверждает источник агентства «Интерфакс». По его словам, следственную группу, которой руководит подполковник Олег Шачнев, перебросили на т.н. «московское дело» в августе. В самом СК эту информацию пока не прокомментировали.

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, занимающийся расследованиями коррупции в высших эшелонах власти, был задержан сотрудниками УВД по Западному округу Москвы в начале июня. Его обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков. В МВД тогда настаивали, что в рюкзаке журналиста, а также у него дома были обнаружены запрещенные вещества. Сам Голунов говорил, что наркотики ему подбросили. После общественной кампании в его поддержку с журналиста все обвинения были сняты. В результате своих должностей лишились четверо сотрудников УВД по Западному округу, в том числе его начальник Андрей Пучков, а также глава управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрий Девяткин.

В деле о преследовании Голунова до сих пор не появилось ни обвиняемых, ни подозреваемых, несмотря на то, что в июле оно было передано в СК.