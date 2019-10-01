Семь врачей Института детской онкологии сегодня подадут заявление об увольнении

Об этом заявил замдиректора НИИ Георгий Менткевич. В интервью Интерфаксу он подчеркнул, что сам готов уволиться. Накануне конфликт в институте вышел на новый уровень. Медики записали видеообращение, в котором потребовали отстранения руководства. Глава центра Иван Стилиди сообщил о том, что Георгию Менткевичу вынесен выговор. Он отстранен от должности и.о. завотделения. Стилиди назвал происходящее в институте противостоянием с администрацией, в которое были втянуты родители и пациенты.