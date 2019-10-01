В Москве проходит прощание с художественным руководителем Ленкома Марком Захаровым

В Ленком пришли сотни людей. Очередь из желающих проститься с режиссером выстроилась у здания на Малой Дмитровке. Движение по этой улице перекрыто. В Ленком приехали, в частности, Владимир Мединский и Сергей Собянин. Автор и исполнитель Юлий Ким сказал, что Марк Захаров находится среди тех режиссеров, чьи имена будут вписаны золотыми буквами в историю театра.

Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.