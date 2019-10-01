Иск «Автомобильных дорог» к оппозиционерам на 11 миллионов рублей абсурден и не имеет под собой оснований – Галямина

Иск ГБУ «Автомобильные дороги» к оппозиционерам на 11 миллионов абсурден и не имеет под собой оснований. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» одна из ответчиц Юлия Галямина.

«Это очень абсурдный иск, который говорит о том, что митингующие снесли несколько скамеек, вырвали на Пушкинской площади несколько сот чубушников — кустов, и так далее. Мы ходили с депутатом Тверского района составляли акт о том, какие появились повреждения на Пушкинской площади. И увидели, что никаких повреждений, кроме тех, что были сделаны рабочими, которые монтировали там сцену для какого-то фестиваля, – не было. Все кусты на месте, все лавочки на месте, все газоны – все нормально. Это просто чистое вранье», — сказала она.

Сегодня в Коптевском суде Москвы состоится рассмотрение иска ГБУ «Автомобильные дороги» к ряду оппозиционеров и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму о взыскании ущерба из-за проведения несогласованной акции 27 июля в Москве. По версии истца, после протестной акции в центре Москвы обнаружили повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства.

Ранее суд удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам акций на 1,2 миллиона рублей. Аналогичные иски подали Московский метрополитен, служба такси и ресторан «Армения» на общую сумму свыше 14 миллионов. Миллиард рублей требует от ФБК и телеканала «Дождь» компания по аренде автомобилей «Флай авто».