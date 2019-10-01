Минфин предложил изменить принципы налогообложения богатых россиян

Соответствующие меры указаны в проекте основных направлений налоговой политики на ближайшие три года, внесенном в Госдуму.

Речь идет о том, чтобы уменьшить срок, согласно которому граждане могут не считаться налоговыми резидентами России и не платить налоги. Как пишет интернет-издание РБК со ссылкой на проект Минфина, сейчас для этого достаточно провести в стране менее полугода, или 183 дней в год. Ведомство же хочет уменьшить минимальный срок пребывания, достаточный для уплаты налогов, вдвое – до 90 дней в год. При этом, согласно проекту, даже если гражданин находился в России меньше, он все равно может остаться налоговым резидентом, если у него в стране есть недвижимость, а также экономические и личные связи. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов объясняет предлагаемое ужесточение условий желанием, чтобы на родину возвращались бизнесмены, в свое время уехавшие на Запад. По мнению министра, раньше предприниматели пользовались облегченными условиями, чтобы не отчитываться об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли. В то же время, согласно проекту Минфина, ставка НДФЛ для нерезидентов может уравняться со ставкой для налоговых резидентов и снизиться с 30% до 13%.

Как ожидается, инициатива Минфина может быть рассмотрена Госдумой уже в ближайшие дни.