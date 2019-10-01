Выставка-импровизация «Восточный джаз» сегодня откроется в музее изобразительных искусств имени Пушкина
Выставка-импровизация «Восточный джаз» сегодня откроется в музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Выставка завершится 15 ноября.
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Выставка-импровизация «Восточный джаз» сегодня откроется в музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Выставка завершится 15 ноября.
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…