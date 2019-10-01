Следственные действия по делу журналиста интернет-издания Медуза Ивана Голунова практически не ведутся

Об этом сообщил Интерфаксу осведомленный источник. по его данным, это связано с тем, что следователи заняты другим делом – о массовых беспорядках в Москве. Ивана Голунова обвиняли в сбыте наркотиков, после широкой общественной кампании в его поддержку уголовное преследование в отношении журналиста было прекращено. Своих должностей лишились несколько высокопоставленных сотрудников МВД. Иван Голунов с самого начала заявлял, что наркотики еу подбросили.