Руководство НИИ детской онкологии и гематологии отрицает факт серьезного конфликта в медицинском учреждении
Замдиректора Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением, ему вынесен выговор. Об этом сообщил глава центра Иван Стилиди. Он назвал поведение своего подчиненного хамским. По словам Стилиди, в противостояние новой и старой администрации были втянуты родители и пациенты. Напомню, накануне появилось видеообращение 26-ти врачей. Они угрожали массовым увольнением и требовали отстранения руководства.
Врачей поддержали и родители пациентов.
В Кремле и Госдуме накануне призвали Минздрав прояснить ситуацию в онкологическом центре.