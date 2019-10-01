Расследование дела Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты делом о массовых беспорядках

Расследование дела о задержании журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты делом о массовых беспорядках. Об этом сообщил Интерфаксу осведомленный источник. По его данным, следственные действия практически не ведутся. Официальных комментариев следственного комитета пока не последовало.

Напомним, Иван Голунов был задержан в начале июня по обвинению в сбыте наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в поддержку журналиста его уголовное преследование было прекращено. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили. В связи с этим делом своих должностей лишились ряд высокопоставленных сотрудников МВД.