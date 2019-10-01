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08:30, 01 октября 2019

Замдиректора НИИ Детской онкологии им. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности и.о. завотделением

Заместитель директора НИИ Детской онкологии и гематологии имени Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением, ему вынесен выговор. Об этом сообщил глава центра Иван Стилиди. Он назвал поведение своего подчиненного хамским. По словам Стилиди, в противостояние новой и старой администрации были втянуты родители и пациенты. Напомню, накануне появилось видеообращение 26-ти врачей. Они угрожали массовым увольнением и требовали отстранения от должности директора, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники.



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