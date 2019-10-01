В России стартует осенний призыв
Предполагается, что служить в армию отправятся более 130 тысяч человек. Это на три тысячи меньше, чем весной. Призыв продлится до 31 декабря.
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Предполагается, что служить в армию отправятся более 130 тысяч человек. Это на три тысячи меньше, чем весной. Призыв продлится до 31 декабря.
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…