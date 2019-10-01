В Москве сегодня состоится прощание с режиссером Марком Захаровым

Гражданская панихида в театре «Ленком» начнется в 11:00. Бывшего художественного руководителя театра похоронят на Новодевичьем кладбище.

Смерть Захарова стала потерей не только для Ленкома. Такое мнение высказал советский и российский артист эстрады Геннадий Хазанов.

Захаров возглавил «Ленком» в 1973 году, а до этого был режиссером Московского театра сатиры. На его счету около полусотни спектаклей. Он также широко известен своими фильмами, в числе которых «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви».

Захаров скончался в прошлую субботу на 86 году жизни.