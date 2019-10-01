Парламент Перу, распущенный президентом, отказался подчиняться его решению и объявил об отстранении главы государства

Законодательный орган объявил Мартина Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вице-президента Мерседес Араос.

Поводом для конфликта между исполнительной властью и Конгрессом, где большинство принадлежит оппозиции, стал вопрос о выборе членов Конституционного суда. Перуанский президент Мартин Вискарра предупреждал депутатов, что распустит парламент, если он начнет выбирать судей до того, как рассмотрит вопрос о доверии правительству. Однако депутаты это проигнорировали и сначала одобрили первую кандидатуру члена Конституционного суда. Вискарра в своем видеообращении в Фейсбуке назвал случившееся бесстыдным поведением парламентского большинства и подчеркнул, что механизм выбора судей необходимо изменить. При этом пока Вискарра объявлял о роспуске Конгресса, парламент, в свою очередь, большинством голосов выразил доверие правительству. Тем не менее, перуанский президент назначил нового премьера и подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в январе следующего года. При этом приведенная Конгрессом к присяге вместо Вискарры вице-президент Мерседес Араос уже назвала роспуск парламента незаконным.

Перуанский парламент, тем временем, направил письмо в Генассамблею ООН и в секретариат Организации американских государств, где назвал сложившийся в стране кризис «угрозой демократии».