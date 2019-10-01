Один из врачей, пожаловавшихся на новое руководство онкоцентра имени Блохина, освобожден от должности

Об этом журналистам сказал директор Национального медицинского исследовательского центра Иван Стилиди. По его мнению, требование уволить главу института могло быть связано с желанием занять этот пост. По словам Стилиди, медики хотят внести разлад и дестабилизировать ситуацию. Стилиди призвал своих коллег по всей стране дать правовую оценку действиям онкологов. Ранее сотрудники в ходе видеообращения пригрозили массовым увольнением из-за плохих условий труда. По их мнению, вместо решения насущных проблем руководство центра занимается политическими играми и необоснованными кадровыми вопросами.