Суд обязал телеканал «Дождь» опровергнуть информацию о метрополитене

Речь идет о репортажах: «Кто захватил московское метро и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах», а также «Деньги подземелья». В этих сюжетах говорится о халатности руководства столичной подземки. Суд признал материалы не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию метрополитена. Согласно решению, опубликованному в картотеке суда, «Дождь», помимо удаления репортажей, должен покрыть расходы по уплате госпошлины.