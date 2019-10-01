МВД усилило контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках

Как рассказали в самом ведомстве ТАСС, это должно снизить число необоснованных решений по таким делам. После прямой линии президента Владимир Путин поручил правоохранительным органам усовершенствовать контроль в этой сфере. Это произошло на фоне незаконного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он был задержан по обвинению в попытке сбыть наркотики, однако после громкой общественной кампании в его поддержку, дело прекратили за полной недоказанностью. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Он связывает это со своим расследованием о связи высокопоставленных сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом.