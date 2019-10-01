Сбербанк в установленный срок не успел подключиться к системе быстрых платежей

Теперь ему может грозить крупный штраф от ЦБ. Участниками СБП стали все системно значимые банки кроме Сбербанка. Последним к проекту накануне примкнул Россельхозбанк. Как пишет РБК со ссылкой на опрошенных юристов, размер наказания в соответствии с российскими законами, может достигать 10 миллионов рублей. Впрочем, не исключено и то, что ЦБ для начала ограничится предупреждением. Система быстрых платежей позволяет клиентам разных банков переводить друг другу деньги по номеру телефона.