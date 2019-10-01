CIT заметила военную награду ЧВК «Вагнер» в сюжете телеканала «России 1» о том, что в Центральной Африке нет наемников

Материал вышел в программе «Вести недели». На кадрах показана база российских военных в ЦАР. Старший инструктор Геннадий Иванов поясняет корреспонденту, что бойцы не имеют никакого отношения к «вагнеровцам», а работают по контракту. После этого в репортаже появляется памятка «10 заповедей бойца», судя по всему, снятая на базе. Расследовательская группа отмечает, что сам текст напечатан на фоне награды, которую получают наемники.

Убийство трех российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, которые в прошлом году приехали в ЦАР для съемок фильма о ЧВК «Вагнер», до сих пор не раскрыто.