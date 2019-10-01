Сегодня начинается второй тур футбольной Лиги Чемпионов

В первом туре «Локомотив» обыграл на выезде немецкий «Байер» со счетом 2-1. И сенсационно стал лидером группы, где москвичам изначально отводили место аутсайдера. Сегодня железнодорожникам предстоит новое серьезное испытание. В столицу пожаловал «Атлетико», который на старте турнира сыграл вничью с «Ювентусом» 2-2.

Мадридцы, не взирая на серьезные кадровые потери в межсезонье, в национальном Чемпионате выглядят достойно. И лишь на очко отстают от лидера Примеры – «Реала». Их очное противостояние в последнем туре завершилось нулевой ничьей. «Локомотив» же, в свою очередь, сумел обыграть дома «Зенит». И вышел на второе место в Премьер Лиге. Наставник «Локо» Юрий Семин выразил надежду, что Алексей Миранчук, практически восстановившийся после травмы, сможет сегодня выйти на поле.

Встреча «Локомотив» – «Атлетико» начнется в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.