В Москве сегодня простятся с Марком Захаровым

Известный режиссер умер от повторного воспаления легких 28 сентября на 86-м году жизни.

Церемония прощания с Марком Захаровым начнется сегодня в 10 утра на основной сцене театра «Ленком» и будет продолжаться на протяжении примерно четырех часов. После этого траурная процессия двинется на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны режиссера. Как рассказал «Интерфаксу» директор «Ленкома» Марк Варшавер, Захаров будет погребен рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым. Ранее сообщалось, что похороны могут пройти на Троекуровском кладбище, но эта информация не подтвердилась.

Смерть прославленного режиссера наступила в результате продолжительной болезни – у него произошло уже второе за последние полтора месяца воспаление легких. 20 августа Захарова уже госпитализировали с этим же заболеванием. Худрук «Ленкома» находился в реанимации, но в конце месяца врачи его выписали.

Самыми известными спектаклями и фильмами Захарова считаются «Юнона и Авось», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», а также сериал «12 стульев».