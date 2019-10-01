В Коптевском суде Москвы продолжится рассмотрение иска «Автодора» к оппозиционерам

Предприятие требует с них 11,5 миллионов рублей после несогласованного митинга 27 июля.

«Автомобильные дороги» утверждают, что протестующие во время акции испортили газоны, цветы и скамейки. Так, из документов дела следует, что среди прочего в тот день в Пушкинском сквере повредили около 1,5 тысяч кустов кизильника на 1,5 миллиона рублей, на Большой Садовой пострадали 1700 кустов чубушника на сумму почти 4 миллиона и в разных частях города вытоптали 5 квадратных километров газона на 2,5 миллиона. Кроме того предприятие было вынуждено отправить грузовики для перекрытия улиц по распоряжению силовиков.

В качестве ответчиков указаны 9 оппозиционеров, в том числе Алексей Навальный, Илья Яшин и Любовь Соболь. Они отмечали недостаточность доказательств причиненного ущерба и предлагали суду поехать и осмотреть на месте якобы испорченные зеленые насаждения. Защита также ходатайствовала о привлечении соответчиками по иску Росгвардии и столичного главка МВД, но судья Максим Сало во всех ходатайствах отказал.

Ранее суд удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам акций на 1,2 миллиона рублей. Аналогичные иски подали Московский метрополитен, служба такси и ресторан «Армения» на общую сумму свыше 14 миллионов. Миллиард рублей требует от ФБК и телеканала «Дождь» компания по аренде автомобилей «Флай авто».