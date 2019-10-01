Дополнительная экспертиза подтвердила, что Михаил Хачатурян нанес здоровью своих дочерей тяжкий вред

По мнению адвокатов, это является дополнительным доказательством того, что девушки находились в состоянии необходимой самообороны. Ранее в СК признали, что Хачатурян на протяжении многих лет систематически истязал и сексуально домогался дочерей. Не исключено, что с учетом полученных новых сведений этот список пополнится еще одной статьей. Сестры убили отца в июле прошлого года. Свои действия они объяснили невыносимыми условиями жизни.